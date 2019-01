Soovid olla parim isa? Järgi neid põhimõtteid! 

Pixabay

Üks asi on kindel – isaks olemine pole kerge. Kui see oleks lihtne, siis sa ei loeks hetkel seda artiklit. Selle asemel oleksid sa väljas ning mängiksid oma lastega, millegi üle muret tundmata. Aga nii pole. Sa oled siin, sest isaks olemine on keeruline, ning nagu iga tõeline paps, tunned end selle üle veidi ärevana. Võibolla kardad, et ei suuda lapsele riideid ja mänguasju lubada, või on sul hirm selle ees, et võid olla temaga liiga karm. Iga laps on aga erinev ning vajab erinevat lähenemist. Seega on Askmen välja toonud kolm põhimõtet, mida võiksid isad rakendada, et olla head lapsevanemad.