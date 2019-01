Neljapäeval algab Utria dessant 

Võistkondi on sel aastal registreerunud kokku 30. Enim võistkondi paneb traditsiooniliselt välja KL Tallinna malev, sel aastal 2 Nõmme malevkonnast, üks võistkond Toompea malevkonnast, Kalevi malevkonnast, Põhja kompaniist ja naisvõistkond Meredivisjonist.

Kolm võistkonda paneb välja Scoutspataljon, kahe võistkonnaga on esindatud KL Pärnumaa, Rapla, Sakala, Jõgeva, Järva ja Alutaguse malevad, samuti KVÜÕA Kõrgem Sõjakool ja Kuninglik Madalmaade Armee. Ühe võistkonnaga on esindatud KL Valgamaa ja Harju malevad, Pioneeripataljon, Poola ja Läti.

Lumeolud Ida-Virumaal on head, mis ERNA Seltsi presidendi Meelis Rätsepa sõnul lubavad trassi, mille pikkus on sel aastal linnulennult umbes 60km, läbida suuskadel. "Vähendasime sel aastal veidi trassi pikkust, lisasime aga kontrollpunktide ja ülesannete hulka. Tuima rühkimist maastikul on tänavu vähem, kuid võistlus ei tule lihtsam vaid mitmekülgsem", iseloomustas Meelis Rätsep tänavuaastast võistlustrassi.