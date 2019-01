10 asja, mida sa tõenäoliselt roomlaste kohta ei teadnud 

Pea igas ajaloolises filmis võime näha, et antiikaja suurtel sõjalaevadel sõudsid palehigis ja kettidega aheldatud orjad. Nii see aga polnud. Antiiksed roomlased ja ka kreeklased toimisid põhimõtte järgi, et igal kodanikul on kohustus enda riigi eest võidelda, mis omakorda tagas talle poliitilised õigused.