Tehnika Järjekordne andmeleke! Internetis ringleb fail rohkem kui 772 miljoni e-posti aadressi ja 21 miljoni parooliga Toimetas Aare Kartau , täna, 13:00

Pixabay

Taaskord on internetti lekkinud suur hulk paroole ning e-posti aadresse. Andmeleketega tegelev Troy Hunt, kellele kuulub veebileht Have I Been Pwned, kommenteeris, et lekkinud on 772 904 991 e-posti aadressi ning 21 222 975 parooli.