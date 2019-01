SÕJATARKUS | Vedeliku tarbimisest ja toitumisest külmades tingimustes Utria dessandi näitel 

Vesi

Vee hulk kehas väheneb inimese vanusega, kuid selle osakaal võitlusealise mehe keha massis jääb umbes 60% juurde. Vesi osaleb kehas paljudes protsessides, alates toitainete rakkudesse transportimisest kuni temperatuuri reguleerimiseni. Vedeliku puudusel saadab keha ajju signaali, mis käsib hakata janu kustutama. On tõestatud, et külmades tingimustes esineb selle signaali liikumises puudujääke.

Sõduritel ilmnevad tihti kergemad vedelikupuuduse sümptomid, kuigi kannatanute sõnul neil janutunne puudub. Külmas tuleb teha pause vedelikutarbimiseks ning sundida ennast ja kaaslasi jooma. Ööpäevane vedelikuvajadus sõltub füüsilisest aktiivsusest, vanusest, tervislikust seisundist, treenitusest jne.

Üldlevinud valem ütleb, et inimese keha vajab füüsilist koormust arvestamata normaalseks toimimiseks 30 ml vett kilogrammi kohta ööpäevas, seega 80kilose inimese veevajadus on 2,4 liitrit. Ööpäevas kaotame sama palju, näiteks üksnes hingamisega u 500 ml, rahulikus olekus higistame u 300 ml, lisaks jääkained, rasvumine, uriin jne.

Siin tulebki mängu vedeliku tasakaalu mõiste, mis tähendab, et kaotatud veehulk tuleb tarbimisega korvata. Raske seljakotiga suusatades võib veekadu ulatuda 10 liitrini päevas. Kui keha kaotab 4% vett (80 kg kaaluva isiku puhul 2 l), väheneb füüsiline sooritus kuni 40%, seega on veekaotusel otsene mõju meie lahinguvõimele. 100 ml vee imendumiseks organismi kulub umbes 10 minutit ning suur süsivesikute hulk joogis pikendab seda aega veelgi. Mõistlik on juua sageli väikestes kogustes, mitte pärast paaritunnist pingutust korraga palju.

Rahvasuu ei valeta, väites, et kuum jook annab kehale sooja. Soojus kandub kuumemalt kehalt külmemale ka vedelikes, seega soojast joogist kasu saamiseks peab vedeliku temperatuur olema keha omast kõrgem. Puhas vesi ei sisalda kaloreid ja me ei tarbi seda energia saamiseks. Külma vett juues kulub hulk energiat vee soojendamiseks kehatemperatuurini, seega talvel külmumise piiril olevat vett juues vajame me lisatoitu ainuüksi vee soojendamiseks.

Jättes kõrvale igasugu peened detailid ja kasutades ümardamist, toon näite: oletame, et joome vett temperatuuril 4 °C. Kehatemperatuurini (37,5 °C) jõudmiseks on vaja vett soojendada 33,5 °C võrra. 1 grammi vee soojendamiseks 1 kraadi võrra kulub üks kalor. Kui oleme joonud 250 g 4kraadist vett, kulub selle soojendamiseks seega 8375 kalorit, ümardatuna 8,4 kcal. Seda ei ole küll palju, kuid liitrite peale ikka koguneb. Lume või jää söömisega vee saamise eesmärgil on kurvem lugu, sest sulatamine võtab mitu korda rohkem energiat. Näiteks ühe grammi 0 °C jää sulatamiseks 0 °C veeks kulub 80 kalorit, seega kulutab sama koguse jää sulatamine koos vee jõudmisega kehatemperatuurini umbes 29,4 kcal. Lisaks suurendab lume ja jää söömine alajahtumise ohtu. Kui lund on vaja kasutada vee tarbimiseks, tuleks see võimalusel enne sulatada.