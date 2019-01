Arstid päästsid mehe elu, pumbates tema organismi 15 purki õlut 

Vietnami üldhaigla intensiivravi osakonna ülem dr. Le Van Lam teatas, et metanooli tase patsiendi veres oli soovituslikust piirist enam kui 1000 korda kõrgem. Et maks aeglasemalt metanooli töötleks, viidi teadvuse kaotanud mehe organismi kohe kolm purki õlut ehk ligikaudu üks liiter lahjat alkohoolset jooki.

Dr. Lam seletas, et alkohol esineb kahes variandis – metanooli ja etanoolina, kuid inimese maks lagundab esimesena etanooli, mis sisaldub ka õlles. Et peatada metanooli oksüdeerumist formaaldehüüdiks, mis omakorda toodaks ohtlikku metaanhapet, antigi patsiendile õlut, mis võimaldas arstidele piisavalt aega, et teostada dialüüsi ning päästa mehe elu.