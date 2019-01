10 AASTAT LUURAMIST: Kas populaarne sotsiaalmeediatrend võib tegelikult olla Facebooki kurikaval plaan? 

Täpsemini on tegemist Facebooki (või teiste sotsiaalmeediaplatvormide) profiilipiltide võrdlusega – üks aastast 2009 ning teine aastast 2019. Pealtnäha on tegemist süütu meelelahutusega, mis tekitab sees nostalgilise tunde ning paneb mõtlema vanadele headele aegadele.

Paljude arvates võib aga tegu olla Facebooki salajase plaaniga arendada näotuvastusprogrammi, mis oskaks arvestada inimeste vananemisega. Selle kahjuks räägiks küll fakt, et antud võimalus oleks juba ammu olemas, sest Facebookil on ligipääs kõikide kasutajate varasematele fotodele. Samas käituks antud hashtag vajaliku informatsiooni koondajana, elimineerides kõik üleliigse ning filtreerides välja vaid tarviliku info.



Facebook eitab kõike. Nende sõnul on tegemist kasutajate poolt algatatud meemiga, millega sotsiaalmeediaplatvormi loojatel pole mingit seost. Lisaks on öeldud ka, et Facebook ei saa antud meemi eksistentsist mitte mingisugustki kasu, peale selle, et hukka mõista 2009. aasta küsitavaid moesuundi.