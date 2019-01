Hitleri rakettlennuk Komet 

Wolfgang Späte tulipunane rakettlennuk sööstis peaaegu vertikaalselt üles õhku. Kiirus oli nii suur, et 32-aastase piloodi keha suruti tugevasti vastu istet. Oli 1944. aasta 14. mai.

Just sel päeval sooritas Wolfgang Späte esimese lahingulennu lennukiga, mille arendamisega oli ta oma kolleegidega aastaid vaeva näinud. Taevas nägi Saksa piloot helkimas oma sihtmärki: nelja vaenlase hävitajat ja nende taga lennu­rivis pommituslennukeid.

Täpselt siis, kui Späte lennumasin oli ründepositsioonil umbes 300 meetrit vaenlase all, jäi rakettlennuki mootor äkki seisma. Sekundi murdosa vältel muutus välkkiire raketthävitaja mõnetonniseks mootorijõuta metallikamakaks. Kirudes püüdis Späte mootorit käivitada, samal ajal kui vaenlase lennuk teda märkamata aeglaselt kadus.

Pärast mõningat närvilist katsetamist käivitus mootor lõpuks metsiku möiratusega. Späte jätkas jahti vaenlase lennukitele, mida ta nüüd nägi üksnes tillukeste punktidena silmapiiril. Käega surus ta juhist ettepoole, et maksimumkiirust saada. Punktid kasvasid suuremaks ning Späte võttis ühe lennukitest sihikule.

Ta kontrollis kohe kiirusmõõdikut – see näitas 960 km/h. Lennuk oli helikiirusele nii lähedal ja õhk tiiva pinna ümber niivõrd kokku pressitud, et õhk liikuski nüüd ülehelikiirusel. Erinevus lennuki ja õhu kiiruse vahel tekitas ohtliku turbulentsuse. Välgukiirusel vähendas Späte kiirust ja taastas lennuki üle kontrolli. Nüüd asus ta kaugel vaenlase lennuki all. Võimalus teda sellelt vahemaalt tabada oli väike.