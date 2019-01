Otsid klassikut? Need 50 autot on viimase kümnendiga kõige enam väärtust kogunud 

Oleks on paha poiss, aga natuke patja nutta võib ikka – oleks raha olnud, oleks ostnud endale 2008. aastal mõne klassikuhakatise. Selle väärtus oleks tänaseks mitmekordistunud. Oleks! Aga veel on võimalik viga parandada ja osta täna garaaži midagi, mis ajaga nagu hea vein paremaks muutub.

AutoBild.fi on teinud ulatusliku ülevaate 50 klassikalise sõiduki hindadest aastatel 2008 ja 2018. Nende 50 hulgas on kõige väiksem hinnatõus 200 protsenti ehk siis selle hind kasvas kolmekordseks. Kõige suurem hinnatõus aga ulatus 785 protsendini.

Põhjuseid on rohkem kui üks, kuid peamiselt on asi nende autode harulduses ja raskesti kättesaadavuses – on rida masinaid, mille kogu seeria on “ära sõidetud” ning allesjäänud isendeid otsivad entusiastid taga nagu kärbes ühte teist asja.