Pakistani lennufirma karm nõue stjuardessidele: võtke kaalust alla või jääte tööst kõrvale! 

Fox News uuris Pakistan International Airlinesi esindajalt, miks selline nõue üldse kehtestati. Kui esialgu lennufirma väga agaralt kommenteerima ei kippunud, siis hiljem teatati, et tegemist on rutiinse kontrolli ja nõudega. Lisaks nenditi, et mitte keegi ei taha lennukis näha viletsa väljanägemisega pardatöötajaid – seda enam, et varasemalt on sel teemal reisijatelt kaebusi tulnud.