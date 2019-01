Broneeringusüsteem tõmbas naha üle kõrvade? Tuhanded kliendid maksid, kuid ei saanud teenust 

HotelQuickly andis broneeringute tühistamisest teada nii inimeste e-mailile kui ka oma Facebooki lehel, kirjutab news.com.au. Asja teeb eriti ebameeldivaks see, et broneeringusüsteem tõrgub raha tagastamast ning pakub hoopis vouchereid. Pole selge, mis põhjusega HotelQuickly sel moel käitus, kuid kliendid kahtlustavad, et ettevõte tegeleb pettusega või hakkab pankrotti minema.