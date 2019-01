SUUR GALERII | Ränkraske Utria dessandi võitsid Pärnumaa kaitseliitlased 

21.jaanuari 1919.aasta "New York Times" kirjutas: "Peipsi järvast kirde pool tegutsenud Eesti vägesid on saatnud bolshevike vastu märkimisväärne edu. Tallinn-Peterburi raudtee ääres paiknev Narva linn koos suure hulga sõjavangidega võeti enda kontrolli alla. Soome väed tegid eestlastega koostööd. Võidukad väed said suure sõjasaagi suurtükkide, toidumoona ja soomusrongide näol. Vangi langes ka diviisi ja rügemendi juhtkond. Räägitakse, et bolshevike sõjakomissar Lev Trotski oli lahingutegevuse ajal Narvas ja põgenes pärast bolshevike alistumist."