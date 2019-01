20+ nõuannet ahju õigeks ja tõhusaks kütmiseks 

Puude kuivatamise viimane etapp peaks toimuma toas: enne koldesse panekut peaksid puud seal olema vähemat nädala jagu. Selleks on otstarbekas ehitada tuppa puuderiiul, mille igale tasandile mahuvad umbes kahe päeva puud, et puudevaru saaks pidevalt uuendada. Kui nädalane puudevaru on ühes riidas, saab alumise rea kätte alles siis, kui kõik on otsas.