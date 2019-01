Kasulik Austraalia mees küpsetas kuumas autos lihakäntsakat Toimetas Aare Kartau , täna, 15:10 Jaga:

Pixabay

Austraalias on väga palav – see pole saladus. Samal ajal, kui maailma parimad tennisistid võtavad üksteiselt mõõtu Australian Openil, soovis ühe Victoria osariigi kohviku omanik teada, kui kiiresti küpseb pehmeks lihatükk, mis on jäetud päikese käes seisvasse autosse?