Miks peab talvel auto korralikult puhtaks tegema? 

Eriti tipptunnil näeb teedel hulgakaupa liikumas autosid, millel tilluke “laskeava” esiklaasile ja küljeakendele sisse lükatud ning peas uljas lumemüts, mis iga liigutuse peale end siia-sinna laiali poetab.

Eks mõneti võib seda ju üritada mõista – auto puhastamine on tülikas, kiire on ka… ja kui auto soojaks saab, sulavad aknad ju ise puhtaks. Paraku see aga nii ei ole. Auto on vaja lumest puhtaks lükata enne igat sõitu. Miks küll!?

Mäng nimega Tankijuht

Kui aknad ei ole täiesti puhtad, on juhi vaateväli oluliselt piiratud. Auto piilarite taha võib jalakäija või isegi teine auto peitu jääda. Seda juhtub ka täiesti puhaste akendega!

Aga kui silmade kõrgusele klaasi peale jää või lume sisse on kratsitud ainult üks pisike ava, on nägemisväli piiratud ja näha saab vaid otse ette. Eksperimendi korras võib seda nalja teha turvatud ja suletud alal, sellisel juhul on mängu nimeks “tankijuht”.

Teate, kuidas see mäng päris liikluses lõpeb? Just – kehvemal juhul pauguga ja sireenidega. Paremal juhul võtab politsei teid rajalt maha ja teeb hoiatuse. Kui numbrimärk või tuled on puhastamata, saab trahvi ka. Muul juhul sõltub, kui ohtlik mäng oli. Tänage õnne, et on, keda ellujäämise puhul õnnitleda.

Lendlumi