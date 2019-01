Kokaiin muudab Thamesi jõe angerjad hüperaktiivseks?! 

Rühm teadlasi uuris kanalisatsiooni kaudu jõkke sattunud reovee keemilist koostist, ning leidis sealt kokaiini jälgi. Arvatakse, et tõenäoliselt satub narkootikum jõkke uimastitarvitajate uriini kaudu. Võrreldes teiste suurlinnadega on Londoni veesüsteemis kokaiini sisaldus palju suurem.

Londoni Sea Life akvaariumi kuraator James Robson väidab, et kokaiin avaldab veeloomadele sarnast mõju nagu inimestele. Varem tehtud katsed angerjatega on näidanud, et narkootikum on muutnud neid püsimatuks ning mõjutanud kalade organismi. Thamesi angerjate puhul pole asjalood veel nii jalustrabavad, kuid reostus avaldab siiski jõe elustikule negatiivset mõju.