Valmista ise männiokastest vitamiinirikas tee 

Rikkalikult antioksüdante ning A- ja C-vitamiine sisaldavat teed on kasutatud immuunsuse tugevdamiseks juba sajandeid, kirjutab Art Of Manliness. 1536. aasta talvel päästis just männiokkatee Prantsuse maadeuurija Jacques Cartieri elu.

Millised okkad valida?

Oleneb millist teed sa soovid. Vanemates okastes sisaldub rohkem C-vitamiini, kuid nendest valmistatud tee on mõruma maitsega. Noorematest männiokastest saab magusama, ent mitte nii kasuliku joogi. Okaste vanuse tunned ära nende värvuse järgi – värskemad on heledama tooniga ning vanemad on tumerohelised.

Kuidas valmistada?

Puhasta vees peotäis okkaid mustusest. Kui tegu on männiga, mille okkad on pikad, siis võiksid need pooleks lõigata. Puhastatud okkad lisa potti, milles on eelnevalt keedetud kuum vesi. Vee kogus võiks olla peotäie okaste kohta kolm klaasitäit, kuid see on suhteline. Kes soovib kangemat teed, võib lisada vähem vett või rohkem okkaid.

Kui eesmärgiks on teha vaid üks kruusitäis kasulikku jooki, siis võid kasutada ka teesõela, mille täidad okastega. Kindlasti tuleb aga tähele panna, et männiokkaid ei tohiks lisada keevasse vette ega neid seal keeta. See vähendab tee vitamiinide sisaldust ning muudab seda mõrkjamaks.