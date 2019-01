Spotify lubab peagi artiste blokeerida 

2017. aastal oli muusikute blokeerimise võimalus Spotify's päevakorras, kuid tollal otsustati, et sellist meedet kasutusele ei võeta. Nüüd, kaks aastat hiljem on meelt muudetud ning varsti võib iga Spotify kasutaja talle ebasobiva muusiku enda jaoks programmis eemaldada. Blokeerimine tagab võimaluse, et vihatud muusikut ei leia enam isiklikust kogust, esitusloenditest, TOP listidest ega isegi Spotify poolt sulle genereeritud raadiost.