Täpsusrelvade areng ehk Tuleviku täpsusrelvad on modulaarsed 

Täpsusrelva komplekt maksab tänapäeval 12 000–15 000 eurot, millest relv maksab 40–45% ja optiline sihik sama palju, ülejäänud hinna moodustavad varusalved, summuti, kandekott, bipod jne. Näiteks Sako TRG M10 hulgihind on u 7000 eurot, kuid sellele on vaja veel mitme tuhande eest varustust juurde osta. Samal ajal maksab vahetusraud koos lukuga natuke üle 1000 euro. Täpsusrelva raud kannatab sõltuvalt laskemoonast ja hooldusest 5000–10 000 lasku enne vahetamist.

Meenutame, et 7,62 NATO terasest mantliga täismantelkuul M80 läbistab 300 m kauguselt kuni 4 ja 500 m kauguselt kuni 3 mm terasplaati, sama kaliibri soomustläbistava südamikuga kuul M61 vastavalt 7 ja 5 mm, millest tavaliselt ei piisa kaasaegsete NIJ IV või GOSTi 6 klassi kaitseplaatide läbistamiseks. 7,62 kuulid kaaluvad 9,5 g ja on algkiirusega 830 m/s. Samas praktiliselt kahekordse kineetilise energiaga 16,2- või isegi 19-grammine soomustläbistav kuul 338 Lapua Mag algkiirusega 900 m/sek suudab läbistada IV klassi kuulikaitseplaati vastavalt 500 ja 600 m kauguselt.

Mitte vähem oluline ei ole ka padrunite hind, täpsuslaskur peab harjutamiseks tegema aastas vähemalt 1000 lasku. 308 Win täpsusmoona 1 lasu hind on 1,5–2 eurot ja magnumitel 4–6 eurot, mis teeb laskeväljaõppe väiksema kaliibriga oluliselt odavamaks. Kui eeldada, et eri kaliibreid kasutatakse võrdselt, siis tähendaks see laskemoona hinda 500 x 1,75 ja lisaks 500 x 5 ehk 3375 eurot aastas iga relva kohta. Kui see summa tundub suur, siis – ainult magnumiga lastes kuluks padrunite ostmiseks vähemalt 5000 eurot aastas.

Pealegi on suuremal kaliibril suurem tagasilöök, millega harjumine võtab aega, ning kuulide ohukaugus erineb 3 kilomeetrit. Miinuseks on muidugi see, et korraga on võimalik kasutada ühte relvasüsteemi, kuid plussid on oluliselt kaalukamad ja riigid lähevad järjest üle modulaarsetele täpsusrelvadele.

USA eriüksused soovisid paremaid täpsusrelvi