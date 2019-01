Tehnika Talvise autosõidu ABC: tühja aku laadimine Toimetas Aare Kartau , täna, 07:15 Jaga:

Eestimaad on ka sel talvel õnnistatud lumerohkusega. Kuigi selle talve külmarekord sai eile püstitatud, on tõenäoline, et ees ootab veel mitmeid külmi päevi. Paukuv pakane pole aga autoaku parim sõber. Võib juhtuda, et aku lõpetab ühel hommikul ette teatamata töölepingu ja auto ei käivitu. Akule eluvaimu sissepuhumiseks on hea teada mõnda nippi.