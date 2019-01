Lõuna-Koreas palgatakse koolikiusajate vastu kõrilõikajaid 

Erinevad firmad pakuvad koolinoortele kiusamisvastaseid teenuseid, mille hind on 450 kuni 1790 dollarit ühe päeva eest. On võimalik tellida erinevaid pakette.

„Tõendav pakett“ on juba veidi kallim. See täiendus hõlmab seda, et n-ö turvamees jäädvustab kaameraga kiusajate pahateod, ning esitab need koolile. Ta lubab video avalikustada, kui kool ise midagi ette ei võta.

Uus viis kiusamise vastu võitlemises seisab juriidilises mõttes hallil alal. See pole seadusega keelatud, kuid näitab siiski selgelt ühiskonnas toimunud muutusi. Vanemad pöörduvad isegi allilmajõukude poole, et tagada oma järeltulijatele kaitse tülinorijate vastu. Põhjus võib seisneda selles, et noorte korealaste hulgas on aina levinumad suitsiidid, mis on tingitud koolikiusamisest.