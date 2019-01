Hollandisse hakatakse ehitama maailma suurimat tuuleturbiini 

Turbiin on uue seeria Haliade-X prototüüp, mida GE soovib peagi üle maailma ehitama hakata. Kuigi Haliade-X peaks olema mõeldud rajamiseks avamerele, katsetatakse seda algselt maismaal. Mehaanikud jälgivad Rotterdami ehitatavat prototüüpi viie aasta vältel ning teevad selle ajaga vajalikke edasiarendusi.

Seetõttu, et uue turbiini labad on ääretult suured – ligi 107 meetrit, vajabki see põhjalikumat testimist. Rootori labasid ei saa suuruse tõttu transportida GE USA tehasest, mispärast ehitatakse Prantsusmaale nende meisterdamiseks uus tehas.