Suzuki Jimny, tõenäoliselt maailma ehedaim väikemaastur 

Möödunud aasta lõpp tõi Eestisse tragi minimaasturi Suzuki Jimny neljanda põlvkonna. Nimi on vana, aga auto on täiesti uus ning eelkäijast võrratult parem. Senisest Jimnyst säilis ainult põhifunktsioon – olla parim pisike maastur – muus osas on uus põlvkond ilusam, parem, ökonoomsem, praktilisem ja ka ronib paremini.

Uku Tampere kutsus kaasa loodusfotograafi Val Rajasaare ja tema eelmise põlvkonna Jimny. Läksime kohtadesse, kus isegi jala käimine vajab pingutust.

Välimus püüab pilke

Uue Suzuki Jimny disain meenutab hoopis rohkem vaarisa Suzuki Samuraid. Nunnu – see sõna näikse olevat loodud just täpselt Jimny iseloomustamiseks. „Nunnu“ ütlevad leherohelise auto kohta nii möödakäijad kui ka roolis istuv juht.

Suzuki Jimny vaatamisest lihtsalt ei väsi – ümargused tuled, milles üllatusena teeb valgust led-tehnoloogia ja erkroheline värv on ainult paar tähelepanu tõmbavat nüanssi.

Tänavatel pöörduvad pead ning inimesed tulevad imelooma uudistama – kas tegemist on hästi restaureeritud uunikuga, küsis üks vanem mees… ja see on tegelikult ülim kompliment. Kõik uus on taasleitud vana.

Mudeliuuendus on Jimny tagasi kandilisemaks vorminud. Keset üheülbalist muljat disaini on see silmale pai, ka on see seebiliistakakujulisest keretüübist praktilisem – nurgad on selged, igast asendist hoomatavad. Auto väikesed mõõtmed koosmõjus kandilise kerega teevad võimalikuks uskumatutes kohtades manööverdamise.