EKSTRENTRILISE MILJARDÄRI UUS PLAAN: internet tuleb ühendada inimese ajuga, et saaksime geeniusteks

Tesla Motors ja SpaceX ettevõtetega kuulsust kogunud Muski plaan on aju külge kinnitada mikrokiibid, mis ühendaks inimese tehisintellektiga (AI). Programm, mille nimetus on Neuralink, on mõeldud Muski sõnul inimkonna päästmiseks.

Filantroobist ettevõtja on kindel, et see leiutis, mis muudaks inimesed geeniusteks, aitaks meil tulevikus üle kavaldada näiteks masinaid, kes võivad Maa üle võtta.

Musk asutas Neuralinki 2016. aasta juulis, kuid selle eesmärk ning toimimine on napilt lahti seletatud. Projekti veebilehel hoopleb ettevõte sellega, et luuakse „äärmiselt suure ribalaiusega aju-masina liideseid, et ühendada inimest ja arvutit“. Esmalt plaanitakse Neuralinki rakendada närvisüsteemi haiguste, näiteks epilepsia ja alzheimeri vastu.