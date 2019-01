9 NÕUANNET, et muutuksid julgemaks 

Pixabay

Julgus on hinnatud omadus igas kultuuris. Selle all ei pea sugugi mõtlema vaid füüsilist vaprust, vaid ka julgust käituda õigesti moraalsetes ja sotsiaalsetes situatsioonides. Me vajame julgust, et oma põhimõtete eest seista, et alustada vestlust võõra inimesega või kolida uude paika. See on väärtus, mida kasutame igas olukorras, kus on oht isegi üliväikeseks ebaõnnestumiseks. Art Of Manliness on kirja pannud üheksa nõuannet, mis aitavad sul julgemaks inimeseks saada.