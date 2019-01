ÕLLEPÄEVIK: šokolaadine Õhtu 

Õhtu (Põhjala, Eesti) pdl 0,33 l. alc 5,5% vol. Ratebeeri liigimääratlus: „Porter“ ja hinnang pole välja kujunenud. Untappd ütleb: „Porter - American“ ja hinnang 3,32 punkti.



Tootjainfo: „An easy going porter brewed with oats and rye, bursting with vanilla and chocolate flavours“.



Väike lihtne pudel, sildil kaunis ja minimalistik õhtutaevas. Tumepruun vaht täidab üle poole klaasist ja püsib väga kaua. Õlle värvus – vähese punase helgiga must. Aroom on mõnusalt leivane ja röstine, pehme ja šokolaadine.