Rattasõidu ABC: kuidas talvel velotamisest täiel rinnal rõõmu tunda? 

Tänapäevased jalgrattad on üldiselt korralikud ning seega eraldi jalgratast talvesõiduks vaja ei ole. Läbi tuleb mõelda, milline varustus peaks talveks rattal olema.

Lase spetsialistil ratas üle vaadata. Talvele vastu minnes peaks ratas saama korraliku hoolduse ning üle tuleb kontrollida, kuidas töötavad kõik pidurid ja käiguvahetus. Rummusisese käiguvahetusega ratas on talvel parem: pori ja muu sodi ei pääse nii kergelt liikuvate osade vahele.

Meie oludes tasuks kindlasti rattale soetada talverehvid. Neid leiab igast suuremast rattapoest. Kindlasti kontrolli üle, et porilaua – mis on sügisest kevadeni väga oluline, sest kaitseb suurema pori eest – ja talverehvi vahel on piisavalt ruumi. Ruumi on vaja veidi rohkem kui vajalik rehvi vaba liikumise jaoks, et sulalume kogunemine porilaua alla ei hakkaks sõitmist segama.

Rehvirõhk peaks olema ca 15% suvisest madalam ning tagarehv veidi pehmem kui esirehv – nii haakub ratas jäistes oludes paremini.

Pimedaga rattasõidul ei ole tulesid kunagi liiga palju. Ehkki linnas, kus on enamus teid valgustatud, võib tunduda, et näed piisavalt ja ei vaja tulesid, nõuab liikluseeskiri, et jalgrattur oleks nähtav teistele liiklejatele. Kinnita oma rattale üks korralik tuli ette, üks (punane) taha ja helkurid kodarate külge: see on miinimumnõue, mis on kirjas ka liikluseeskirjas.

Arvestada tuleb, et külmaga tühjenevad patareid kiiremini. Kui su ratta lamp töötab patareidega, kanna igaks juhuks kaasas varupatareisid. Kui lamp on laetav, siis kontrolli, et enne sõitu oleks ta alati laetud.

Talvisel ajal sõites tuleks kord nädalas ratast kindlasti puhastada ja ketti õlitada, ideaalis võiks ratast puhastada peale igat sõitu. Tänavatel on rohkem pori, aga ka jäätõrjeks kasutatud liiva ja soola ning kui see koguneb rattale, ei mõju see muidugi hästi.