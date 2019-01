Pikalt lennukis passima pidanud reisijad katsetasid põgeneda varuväljapääsu kaudu 

Aeromexico lend Guadalajarast San Franciscosse suunati halbade ilmastikuolude tõttu Oaklandi, kus ta jäi rohkem kui neljaks tunniks seisma, kirjutab Travel and Leisure.

Reisijad väidavad, et selle aja jooksul ei töötanud lennukis konditsioneer ning pardatöötajatel sai toit ja jook otsa. Mõned reisijad isegi minestasid, osad helistasid hädaabisse, et kurta, et neid hoitakse õhusõidukis kinni.