VALLALISTELE! Kuus nõuannet, kuidas luua suhet 2019. aastal 

Mine trenni, arenda oma teadmisi või värskenda riidekappi. On aeg ennast kätte võtta. Kui sa vaeva näed, ning endast parema versiooni lood, kogud ise enesekindlust ning seda märkavad ka teised. On tõsi, et kõigil pole sündides kaasa antud sarmikust, head välimust või jõukust, kuid kui sa iseendaga kunagi rahule ei jää, ega enda tugevaid külgi ei arenda, on sul palju keerulisem ka suhet luua. Mees, kes tunnistab oma nõrki külgi ning on valmis neid arendama, on naiste jaoks ääretult veetlev.