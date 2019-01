Kasulik Kuidas parandada auku kipsplaatseinas? Kodus.ee , täna, 12:30 Jaga:

PantherMedia/Scanpix

Tänapäeva kodude seinad on suures osas kaetud kipsplaadiga. See on tänuväärne materjal, millest saab kerge vaevaga ja soodsalt siledad seinad. Ent kuigi tugevaks neid pidada ei saa: teame ju küll juhtumeid, kus ukselink on seina sisse augu põrutanud või kardinapuu tükis aknaümbrusega alla sadanud, nii et siledas pinnas haigutab tühimik. Kuidas neid parandada?