Maa vanim kivim leiti kuu pealt 

Kivim avastati ise ligi 50 aastat tagasi, kui Apollo 14 meeskond tõi 1971. aastal kuult palju näidiskive proovide jaoks. Teadlased on neid sellest ajast peale uurinud, ning hiljuti avastati, et üks proovikividest on üle 4 miljardi aasta vana. Geoloogid on kindlad, et see pärineb Maalt, sest kivim sisaldab siin levinud mineraale. Eksisteerib küll väike võimalus, et Maale toodud näidis on siiski kuu pealt pärit, kuid see oleks väga suur kokkusattumus, sest selle koostis erineb tunduvalt teistest kuult toodud kivitükkidest.