HEA MÕTE? Põhja-Korea paiskab turule söödavad särgid 

Särgid on valmistatud kunstlikust flanellkangast, mis sisaldab järgnevaid mikroelemente: kõrgekvaliteedilist valku, aminohappeid, puuviljamahla, magneesiumit, rauda ja kaltsiumit. Söödav riietus on mõeldud eelkõige meremeestele, matkajatele ning mägironijatele.

Kuid riiklikus moeajakirjas, kus söödavate särkide kuulutus avaldati, on ka kirjas, et riidematerjal lahustub vees. See võib osutuda probleemiks vihmase ilma puhul või lihtsalt higistades. Särkide pesemine tuleb samuti ära unustada!