Kuus põhjust, miks avokaado on mehele kasulik 

Kui õli on liiga kuum, hakkab see eritama suitsu, millega kaotab toiteväärtust. Avokaadoõli on kasulikum kui meie köökides laialt levinud oliiviõli, sest selle suitsemistemperatuur on tunduvalt kõrgem. Suitsemispunkt on õlidel vastavalt 270 ja 160 kraadi.