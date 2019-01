Britilt rööviti 10 tuhat naela, sest tema spordiklubi kapi PIN-kood oli sama mis pangakaardil 

Avastanud, et kaart on kadunud, võttis mees kiiresti pangaga ühendust ning lasi kaardi sulgeda, kuid kahju oli juba tehtud. Ülejäänud raha kandis Matthew kiiresti teisele kontole. Tagantjärele võib mees juhtunus ka ennast süüdistada, sest tema PIN-kood ja kapi kood olid samad.

Raamatupidajana töötav mees oli säästnud raha uue kodu sissemakseks, kuid on nüüd nõutus olukorras, sest talle anti teada, et kaotatud summast ei saa mees pennigi tagasi. Selle tõttu on britt nii HSBC panga kui politseinike peale väga vihane. Ta nõuab pangalt isegi intressiga tagasimakset.