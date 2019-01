BMW on fookusesse võtnud pistikhübriidid: linnas peab saama ainult elektriga sõita 

Küsimus, kas pistikhübriid on pooleldi elektriauto, ei vaeva ainult neid inimesi, kes seaduseaukudele viidates Tallinna bussiradadel sõita sooviksid vaid ka autotööstust ennast. Valdav osa suurtest autotootjatest lubab lähiaastatel üle minna elektriajamitele, ent sinna hulka arvestatakse ka hübriidid.

Hübriidajam aga on erinev täiselektrilisest ning sellega saadav kütuse- ja keskkonnasääst ei ole nii suured kui võiks loota.

Üksiti tuleneb see asjaolust, et automaatses töörežiimis valib sõiduk sobivaima jõuallika, lähtudes infost, mida see suudab „läbi nämmutada“. Nii ei saagi garanteerida näiteks linnasõidul ükspäinis elektri jõul edasiliikumist.