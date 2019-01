Reis Euroopa parim paik lühipuhkuseks ei asu Eestist sugugi kaugel Ohtuleht.ee , täna, 17:07 Jaga:

Pixabay

Veebileht Which?Travel korraldas uuringu, millest selgus, et Euroopa parimateks lühipuhkuse veetmise paikadeks on Poolas asuv Krakow ja Hispaanias asuv Valencia – mõlemad said koguhinnangu 91%.