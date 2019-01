Reis Idüllilisel Austraalia saarel võib peatuda vaid 400 turisti ööpäevas Ohtuleht.ee , täna, 17:40 Jaga:

Lord Howe'i saar Pixabay

Kui paljud Euroopa linnad on hädas sellega, et neid külastab liialt palju turiste, siis idülliline Austraalia saar on kehtestanud piirangu: maksimaalselt 400 turisti ööpäevas.