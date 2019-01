Tegelik „Nimed marmortahvlil“ 

Tänu kirjanik Albert Kivikase loomingule on eriti hästi tuntud Tartu vabatahtlike pataljoni võitlustee, sest Tartu kommertskooli õpilasena teenis Kivikas ise selle väeosa 2. roodus alates 11. jaanuarist. Siiski on huvitav selle pataljoni sündi ja võitlusteed jälgida ka teiste allikate vahendusel. Tänuväärse võimaluse selleks annavad 1. roodus teeninud treffneristi Jüri Ungersoni (Ungvere) ja teiste võitlejate mälestused.

Jüri Ungerson on oma mälestustes Kuperjanovi kõnet meenutanud. „Poisid, nüüd on saabunud see silmapilk, millest meie esivanemad sadu aastaid on unistanud ja mida oodanud. Kui meie selle nüüd maha magame, siis võib-olla tuleb jälle sadu aastaid oodata. Nüüd, kui vaenlane on tunginud meie maale, ei ole aega tühjade sõnade tegemiseks,“ oli Kuperjanov poistele rääkinud. „Teie kuulsite valitsuse esindaja kõnet: andke siis see jõud, millele valitsus võiks toetuda, ja oma eeskujuga andke rahvale tagasi usk oma jõusse. Sellepärast poisid, tegutsema, tegutsema kõhklemata!“