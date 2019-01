Militaar Iraani šahhi mõte Austria kuues ehk G-maasturi lugu Ivar Jõesaar , täna, 13:27 Jaga:

Väiketiraažina toodetud neljarattaveoline Mercedes 170VL (W139) oli rustikaalsest välimusest hoolimata oma olemuselt siiski tavaline sõiduauto autoevolution.com

Meil on saanud harjumuseks, et ajateenijatest maasturijuhid sõidavad ringi Mercedes-Benzi roolis. Kuid sellele, et G-Wagenist saaks sõjaväele sobilik maastikul liikumise vahend, eelnes pikk ja kuulsale Saksa autotootjale mitte alati õnnestumistega lõppenud katsetuste jada.