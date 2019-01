USA luurelennuk teeskleb, et on tähelaev Enterprise

Wikimedia Commons

Põhja-Carolina kohal lendav luurelennuk U-2 teeskleb, et on tähelaev kaugest tulevikust. Õhusõiduk edastab lennukoodi NCC-1701A, mis on ulmesarja Star Treki fännidele tuttav kui tähelaeva USS Enterprise'i registrikood, vahendab PopularMechanics