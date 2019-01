Narkoparunile pühendatud restoran pakub kokaiinitriibuga burgereid 

Humoorika Pablo's Escoburgers nime kandva kiirtoidurestorani reklaami peale on sotsiaalmeedias paljud pahaseks saanud, ning leiavad, et kokaiinitriibuga „Patrooni burger“ ning restorani enda nimi on solvavad. Siiski on söögikoht saanud originaalse idee kohta ka positiivset tagasisidet, mis kiidab restorani hiilgavat turundustaktikat.

Escoburgersi kaasomanik Vaughn Marks kinnitas, et nad ei soovi oma ettevõttega kedagi solvata ega propageerida Pablo Escobari hävitustegevust Kolumbia rahva vastu. Marks tõdeb, et see on lihtsalt restorani nimi, kuid tänapäeval on keeruline mitte kellegi tundeid haavata.