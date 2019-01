Kuus asja, mida sa tõenäoliselt Aleksander Suure kohta ei teadnud 

1. Aleksander mängis polot

Samal teemal Mehele 10 asja, mida sa tõenäoliselt roomlaste kohta ei teadnud Legend räägib, et kui Aleksander oli minemas Pärsiat vallutama, kinkis Pärsia valitseja Darius III talle polovasara ning palli, andes mõista, et noor valitseja peaks jääma sõjapidamise asemel mängude juurde. Makedoonia väejuht olevat selle peale öelnud, et „Mina olen haamer ja pall on maailm“. Seejärel vallutas Aleksander Pärsia. Pärsias resideerudes võis noor valitseja ka ise seda mängu mängida, kuna seal oli „kuningate sport“ populaarne.

2. Ta võis olla klaasist keras vette sukeldunud

Peale Aleksandri surma levisid lood, et valitseja oli klaaskera sees ookeanisse sukeldunud. Samal perioodil elanud Kreeka filosoof Aristoteles on kirjutanud seadeldisest, mis võis sukeldumise otstarvet täita. Seega pole ilmtingimata võimatu, et Aleksander võis olla sellist instrumenti näinud või koguni ise seda katsetanud, sest ta oli tuntud teadmistejanu ning uudishimu poolest.

3. Me teame peaaegu täpselt, milline Aleksander välja nägi

Azara herm, mis on roomlaste koopia Kreeka skulptor Lysippuse poolt loodud Aleksander Suure büstist, on tänaseni säilinud. Lysippus oli Aleksandri „ametlik“ kujur. Kuigi Rooma koopia ei pruugi olla originaaliga üks-ühele sarnane, arvatakse siiski, et see on täpseim Aleksandrit kujutav kunstiteos, mis on säilinud.

Azara herm Louvre'is Wikimedia Commons