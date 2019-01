MIKS KA MITTE! Mees plaanib lennata ligi 4200km, et jõuda võhivõõra peiu poissmeestepeole 

„Ausalt öeldes, tundub see olevat lõbus üritus,“ ütles Will Novak, kelle meilile saadeti ekslikult kutse poissmeestepeole, mis toimub temast 4200 kilomeetri kaugusel Vermonti osariigis. Mees kavatseb peost aga kindlasti osa võtta.

Novak ei tea küll, kes Angelo-nimeline peigmees on, kuid ta saatis juba vastuse, et ilmub poissmeestepeoks kohale. Peo organiseerijad on samuti põnevil, ning teatasid, et mees on väga oodatud.