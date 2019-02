Ei piirangutele: Soome Autoliit asus võitlema inimeste õiguse eest ka tulevikus autoga sõita 

Soome Autoliit saab tänavu saja-aastaseks. Liikumise peamine ülesanne on läbi kõigi nende aastate olnudki autokasutajate õiguste eest seismine. Selle tegevuse olulisus on läbi aegade järjest kasvanud, ei ole ju auto enam väljavalitute luksusese, vaid iga inimese igapäevaelu oluline osa.

Möödunud aastal uuriti soomlastelt, mille jaoks autot üldse vaja on. Vastama nõustus lausa 3000 inimest, mis on uuringumaailmas vägagi uhke tulemus.

Tähelepanuväärne on aga asjaolu, et selliselt ei vastanud sugugi vaid maapiirkonnas elavad inimesed. Autot peetakse ka Helsingis ja lähiümbruses ülekaalukalt parimaks liiklusvahendiks. See tähendab, et sarnaselt eestlastele on soomlased siirast autousku.