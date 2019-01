TALVINE ÜLEELAMINE | Lumest peavari aitab talvel ellu jääda 

Iglu

Iglut kasutavad peamiselt Gröönimaa, Alaska ja Kanada inuitid ja eskimod. Korraliku iglu tegemiseks on vaja tuulega kokkupressitud lund. Idee seisneb selles, et vaalaluust tehtud noaga lõigatakse lumest välja tükid, mida saab kasutada ehitusplokkidena. Kuna lumi on väga hea isolatsioonimaterjal, võib isegi -45kraadise välistemperatuuri korral jääda õhusoojus iglu sees vahemikku -7 kuni +16 kraadi. Temperatuur iglus tõuseb juba inimese kehasoojusest, kuid saab kasutada ka muid küttekehi. Näiteks põletada hülge-, vaala- või kalarasva.

Lumeonn

Iglule kujult lähim on lumeonn. See sobib kohas, kus on vähe lund. Alguses trambitakse jalgade või räätsadega onni põhi korralikult kokku. Trambitud põhjale kogutakse suur lumekuhi. Vahel kasutatakse ka meetodit, kus enne lume kuhjamist asetatakse põhjale kas lumega täidetud prügikotid või seljakotid. See teeb hiljem uuristamise lihtsamaks. Lumekuhja sisse lükatakse võrdsete vahedega 30–40 cm pikkused oksad. Nende järgi saab pärast mõõta lae paksust, et see tuleks ühtlane. Nii väheneb ka varisemisoht ja lumest tehtud soojusisolatsioon on igalt poolt võrdne. Sellisel kuhjal lastakse mõni tund seista.

Uuristamise ajal tuleb rajada ka ventilatsiooniava. Onni lagi tuleb ilusti ära siluda, et kondensatsioonivesi ei hakkaks lihtsalt tilkuma, vaid jookseks mööda lage alla. Onni suu tuleb ööseks sulgeda. Selleks kõlbavad nii lumeplokid kui seljakotid. Võib ka telkmantlist või mõnest muust sobilikust tekstiilist kardina teha.

Lumekoobas

Lumekoobas on põhimõttelt nagu lumeonn, aga looduslik. Lume kuhjamise asemel kasutatakse näiteks küngaste või muude kõrgemate kohtade juurde hange tuisanud lund. Kuna lumekoopa seinad on paksemad, on seal sees ka soojem. Lume sügavuse mõõtmiseks on mõistlik kasutada suusakeppe, mitte ronida tulevase koopa katusele. Lumekoopa suurim erinevus lumeonnist on see, et kui lumeonnis magatakse enamasti kõvakstrambitud pinnasel, siis koopasse tuleks magamiseks teha lavats, mis võiks olla põrandast pool meetrit kõrgemal. Niimoodi tekkiva külmatasku tõttu on magamisalusel kõvasti soojem.

Lumekaevik