Minneapolise naabruskonna on vallutanud külmunud püksid

Tom Grottingi kunstiteos. Zuma Press/Scanpix

Madal temperatuur on ameeriklastele mitmeid uusi ja ka veidarid tegevusi pakkunud. Minneapolise mees Tom Grotting on seekordse külmaga väga rahul, sest saab jätkata oma kuus aastat kestnud traditsiooni – külmutada pükse ning need aeda lume sisse püsti panna, vahendab Time