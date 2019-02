Esindused avavad kaardid: millal on kõige parem aeg Eestis autot osta? 

2019. aastal peaks uute autode müük üldjoontes samal tasemel püsima, ka markide edetabelis ei peaks suuri mullistusi toimuma, seda enam, et nii Toyotal kui Škodal on tänavu müügile jõudmas uued mudelipõlvkonnad või täiesti ka täiesti uued mudelid – Toyotal Camry, Škodal Scala.

Äsja jõudis müügile ka Eesti populaarseima linnamaasturi Toyota RAV4 uus generatsioon. Seega on kohane alustada parima autoostuaja väljaselgitamist just Toyota ja Škoda peamajadest.

Toyota Balticu turundusjuht Liisi Kõivumägi ning Auto 100 turundusjuht Lemmo Tigane kinnitavad kui ühest suust, et tänapäeval on automüüjad aastaringselt valmis klientide soove täitma: eripakkumisi leiab alati ning laos on ootel hulk just Eesti ostja maitsele vastavaid sõidukeid.