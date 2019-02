Tummfilmi ajastu kartmatud kaskadöörid 

Hipodroomil galoppivate hobuste kapjade müdin peaaegu summutas Rooma tuunikatesse rõivastatuna tribüünidel entusiastlikult ergutushüüdeid karjuvate itaalia statistide kära. Pingelises õhkkonnas hakkas Bushman parajasti läbima areeni 180-kraadist kurvi, kui märkas, et ühel teisel kaarikul on ratas lahti tulemas. Kohe tabaski kaariku telg maapinda ja selle juht lendas peaaegu 10 meetrit läbi õhu. „Ma pöörasin end ümber ja nägin teda seal üleval. See oli nagu aegluubis film. Ta kukkus alla puuvirna otsa ja suri sisemistesse vigastustesse,“ meenutas Francis Bushman hiljem.