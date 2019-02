Uuenduskuur leiliruumis. Laudise paigaldamise nipid 

Saunaseinu katavad tavaliselt hööveldatud pool- või täissulundiga voodrilauad. Sulundlauad on kinnitatud peitnaelutusega (nael on löödud läbi laua keele). Viimaseid haamrilööke tehes on soovitav kasutada torni, et sulundikeelt mitte rikkuda. Tööd kergendab näiteks viimistlusnaeluti kasutamine.