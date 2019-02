Viis tegevust, millega mees võib naistes hirmujudinaid tekitada 

Igaüks, kellel on nutiseade ning internetiühendus, saab teise inimese kohta vähese vaevaga palju infot välja uurida. See aga ei tähenda, et nii peaks käituma! Jälitusohvri igale sotsiaalmeediakontole kirjutamine ning naise tüütamine, kui ta on öelnud, et ta ei soovi sinuga suhelda, EI OLE okei!